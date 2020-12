Stasera in tv: “Vi presento Joe Black”, con Anthony Hopkins e Brad Pitt (Di domenica 6 dicembre 2020) Stasera in tv: Con Vi presento Joe Black Martin Brest intraprende un’esplorazione della morte tematicamente articolata ed esteticamente coerente. Questa è sepolta, tuttavia, dalla puntuale colata di melassa hollywoodiana, unica cosa sicura in questo mondo, oltre alle tasse e alla morte, per l’appunto. Scenografia fotografia e dialoghi si alleano nella creazione di un’atmosfera eterea, rarefatta e mortifera. Su di essa incombe l’ombra di un Brad Pitt mesciato e sorridente, ridotto suo malgrado a poster per le teenager. Il quale, complice l’improbabile storia d’amore, segna il trapasso del film. Bill Parrish (eccellente Antony Hopkins), magnate delle telecomunicazioni, incoraggia la figlia Susan (Claire Forlani) a cercare l’amore vero, per il quale vale la pena di vivere. Susan ha un colpo di fulmine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020)in tv: Con ViJoe Black Martin Brest intraprende un’esplorazione della morte tematicamente articolata ed esteticamente coerente. Questa è sepolta, tuttavia, dalla puntuale colata di melassa hollywoodiana, unica cosa sicura in questo mondo, oltre alle tasse e alla morte, per l’appunto. Scenografia fotografia e dialoghi si alleano nella creazione di un’atmosfera eterea, rarefatta e mortifera. Su di essa incombe l’ombra di unmesciato e sorridente, ridotto suo malgrado a poster per le teenager. Il quale, complice l’improbabile storia d’amore, segna il trapasso del film. Bill Parrish (eccellente Antony), magnate delle telecomunicazioni, incoraggia la figlia Susan (Claire Forlani) a cercare l’amore vero, per il quale vale la pena di vivere. Susan ha un colpo di fulmine ...

