Roma-Sassuolo | Fonseca | “Gli episodi parlano da soli | il secondo giallo di Pedro non c’era”

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020) Pareggio senza reti per lache non riesce a scardinare la difesa del, De Zerbi bacchetta i suoi: “Poca voglia di vincere la partita, non sono soddisfatto”Irossi soffrono l'espulsione die rischiano addirittura di perdere la gara, devono infatti ringraziare il VAR se la rete di Haraslin viene annullata per fuorigioco. Le parole del tecnicorosso, Paulo, in conferenza stampa, al termine del match dell'Olimpico."Glida. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente. Il primodiè sbagliato e la seconda situazione su Pellegrini è rosso. Capisco che l'arbitro non veda, ma non ...