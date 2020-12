Ramy Essam canta per denunciare un Egitto soffocante (Di domenica 6 dicembre 2020) Ramy Essam canta e denuncia l’Egitto: dopo la fuga in Finlandia, la star di Youtube si schiera dalla parte di Zaki e compagni “In Egitto la dittatura soffoca chiunque faccia attivismo politico, ma la rivoluzione non è morta. Ha piantato un seme, soprattutto nelle nuove generazioni e la lotta per porre fine alla corruzione, alle violazioni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 6 dicembre 2020)e denuncia l’: dopo la fuga in Finlandia, la star di Youtube si schiera dalla parte di Zaki e compagni “Inla dittatura soffoca chiunque faccia attivismo politico, ma la rivoluzione non è morta. Ha piantato un seme, soprattutto nelle nuove generazioni e la lotta per porre fine alla corruzione, alle violazioni… L'articolo Corriere Nazionale.

AloneOnTheRopee : Pazzesco il commento sotto 'non state strizzando troppo l'occhio alla tv qualunquista' (wtf c'era Ramy Essam due se… - contrabanda : RT @StevenForti: Lottare per un Egitto democratico: Giulio Regeni, Patrick Zaky e Ramy Essam. Di loro abbiamo parlato a #Zibaldone su @cont… - perecampscampos : RT @StevenForti: Lottare per un Egitto democratico: Giulio Regeni, Patrick Zaky e Ramy Essam. Di loro abbiamo parlato a #Zibaldone su @cont… - altraitalia : RT @StevenForti: Lottare per un Egitto democratico: Giulio Regeni, Patrick Zaky e Ramy Essam. Di loro abbiamo parlato a #Zibaldone su @cont… - RiccardoNoury : RT @StevenForti: Lottare per un Egitto democratico: Giulio Regeni, Patrick Zaky e Ramy Essam. Di loro abbiamo parlato a #Zibaldone su @cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramy Essam Il mio canto libero per l’Egitto la Repubblica La relatività relativa di Sergio Staino

Ha appena pubblicato una sontuosa antologia di quarantun anni di Bobo. A 80 anni suonati e disegnati invece di tirare i remi in barca mette ancora sé per l’alto mare aperto ...

I bavagli di Sisi macchiati di sangue

Ha voglia il cantautore Ramy Essam - che quasi un decennio fa, faceva intonare Irhal (Vattene) all’intera piazza Tahrir sollevatasi contro Mubarak - a chiedere ai governi europei di rompere i (...) ...

Ha appena pubblicato una sontuosa antologia di quarantun anni di Bobo. A 80 anni suonati e disegnati invece di tirare i remi in barca mette ancora sé per l’alto mare aperto ...Ha voglia il cantautore Ramy Essam - che quasi un decennio fa, faceva intonare Irhal (Vattene) all’intera piazza Tahrir sollevatasi contro Mubarak - a chiedere ai governi europei di rompere i (...) ...