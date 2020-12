Napoli, all’Ospedale del Mare piove dal soffitto (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La bomba d’acqua caduta in mattinata su Napoli non risparmia neanche gli operatori sanitari dell’Ospedale del Mare. All’interno del Covid Center del nosocomio di Ponticelli si registrano perdite d’acqua dal soffitto dei moduli montati nell’area di parcheggio per far fronte all’emergenza sanitaria. Come riporta l’Ansa il personale ha chiesto più volte l’intervento dei vertici dell’ospedale mentre per far fronte all’emergenza meteorologica i sanitari hanno steso asciugamani sui pavimenti dell’ospedale. Dall’Asl Napoli 1 avevano già inviato, qualche giorno fa, una segnalazione alla ditta che ha costruito il Covid center chiedendo un intervento per perdite di acqua. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La bomba d’acqua caduta in mattinata sunon risparmia neanche gli operatori sanitari dell’Ospedale del. All’interno del Covid Center del nosocomio di Ponticelli si registrano perdite d’acqua daldei moduli montati nell’area di parcheggio per far fronte all’emergenza sanitaria. Come riporta l’Ansa il personale ha chiesto più volte l’intervento dei vertici dell’ospedale mentre per far fronte all’emergenza meteorologica i sanitari hanno steso asciugamani sui pavimenti dell’ospedale. Dall’Asl1 avevano già inviato, qualche giorno fa, una segnalazione alla ditta che ha costruito il Covid center chiedendo un intervento per perdite di acqua. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

