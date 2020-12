LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: Norvegia favorita, azzurri per la top10 (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della Staffetta maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi finlandesi si preannuncia un grande spettacolo. La Norvegia è ovviamente la squadra da battere con Lægreid, Christiansen e i due fratelli Bø. Visto quanto fatto infatti dal Team Norge nelle prime gare, appare quasi scontata questa “nomination”. Attenzione però alla Svezia, che potrebbe sorprendere. La formazione svedese dovrà difendersi in prima frazione con Femling, ma poi andrà all’attacco con Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson, vincitore quest’ultimo della ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist dellamaschile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alladellamaschile a(Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di. Sulle nevi finlandesi si preannuncia un grande spettacolo. Laè ovviamente la squadra da battere con Lægreid, Christiansen e i due fratelli Bø. Visto quanto fatto infatti dal Team Norge nelle prime gare, appare quasi scontata questa “nomination”. Attenzione però alla Svezia, che potrebbe sorprendere. La formazione svedese dovrà difendersi in prima frazione con Femling, ma poi andrà all’attacco con Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson, vincitore quest’ultimo della ...

infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson sigla l’impresa. Lukas Hofer 16° dopo un ottimo avvio - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: ultima frazione, l’Italia è quarta! - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: vince la Svezia. L’Italia sogna, poi chiude sesta - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: si comincia con Vittozzi in prima frazione - #Biathlon #Staffetta… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: si comincia con Vittozzi in prima frazione -