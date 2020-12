Ligue 1 | il Lille continua a stupire Batte 2-1 il Monaco ed è a -2 dal PSG

(Di domenica 6 dicembre 2020)ildi Galtier in1, nel lunch match della tredicesima giornata è arrivato il successo per 2-1 sul, grazie ai gol di David e del solito Yazici. Inutile la rete di Pellegri per i monegaschi in pieno recupero. La classifica vede il PSG primo a 28 punti, segue ila 26, il Marsiglia chiude il podio a 24 e seguono Montpellier, Lione eappaiate a quota 23. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I Mastini superano la squadra di Niko Kovac grazie alle reti firmate da Jonathan David e Yusuf Yazici. La rete monegasca arriva in pieno recupero con l'ex ...Il Lille non si ferma e, dopo la settima vittoria consecutiva in campionato, recupera la seconda posizione in classifica a -2 dal PSG capolista. La vittoria di oggi per 2-1 contro il Monaco, con le re ...