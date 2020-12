Le messe in streaming per il coprifuoco sono un trend sui social (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - La Messa di Natale dovrà svolgersi compatibilmente con gli orari del coprifuoco e si sta persino pensando a una diretta streaming. La Fede ai tempi del Covid è anche questa: collaborazione per non diffondere il contagio, cercando di assicurare comunque al maggior numero di persone la possibilità di celebrare le funzioni religiose. Il Consiglio Episcopale Permanente (Cei) si è soffermato sulla situazione del Paese ancora provato dall'emergenza sanitaria, e su Twitter ha annunciato di essersi confrontato circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sull'orario della Messa nella notte di Natale. I Vescovi hanno sottolineando la necessità di prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto “coprifuoco”. La discussione all'interno del Governo potrebbe ridefinire il quadro ... Leggi su agi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - La Messa di Natale dovrà svolgersi compatibilmente con gli orari dele si sta persino pensando a una diretta. La Fede ai tempi del Covid è anche questa: collaborazione per non diffondere il contagio, cercando di assicurare comunque al maggior numero di persone la possibilità di celebrare le funzioni religiose. Il Consiglio Episcopale Permanente (Cei) si è soffermato sulla situazione del Paese ancora provato dall'emergenza sanitaria, e su Twitter ha annunciato di essersi confrontato circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sull'orario della Messa nella notte di Natale. I Vescovi hanno sottolineando la necessità di prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto “”. La discussione all'interno del Governo potrebbe ridefinire il quadro ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le messe in streaming per il coprifuoco sono un trend sui social - Agenzia_Italia : Le messe in streaming per il coprifuoco sono un trend sui social - sulsitodisimone : Le messe in streaming per il coprifuoco sono un trend sui social - numerocinico : @_Devixe @anikeatable Già, perché le messe sono di vitale importanza. Uno cerca di evitare assembramenti e poi nell… - principesso2 : Manderei quasi tutti i preti a fare i corrieri, tanto per le messe ne bastano poche decine che, a rotazione, le dic… -

Ultime Notizie dalla rete : messe streaming Le Messe in diretta tv e social di domenica 6 dicembre Avvenire Super Spal, quattro spallate alla Torre di Pisa

Doppio Paloschi, poi DiFra e Tomovic: i biancazzurri firmano la sesta vittoria consecutiva e mettono il fiato sul collo alla Salernitana ...

Parte campagna di test per i dipendenti di Poste

L’azienda mette a disposizione di tutto il personale, su base esclusivamente volontaria, oltre 200mila tamponi a cominciare dal 14 dicembre ...

Doppio Paloschi, poi DiFra e Tomovic: i biancazzurri firmano la sesta vittoria consecutiva e mettono il fiato sul collo alla Salernitana ...L’azienda mette a disposizione di tutto il personale, su base esclusivamente volontaria, oltre 200mila tamponi a cominciare dal 14 dicembre ...