Irrompono incappucciati nella riunione Zoom del Pd di Trapani inneggiando al Duce | “Attacco fascista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Insulti, minacce, svastiche, inni al “”. Un vero e proprio attacco in stile squadrista durante un convegno del Pd disu. Alle 21 di venerdì 4 dicembre ha avuto inizio l’incontro in streaming del circolo “Base riformista”, su “Sanità, Economia e Legalità”. Pochi minuti per l’ingresso degli ospiti, 80 persone circa, ed è iniziata l’aggressione online: “Abbiamo sentito delle voci in sottofondo che si sono fatte sempre più pressanti, poco dopo è partita la base di Faccetta nera, e gli insulti: c’hanno detto di tutto, dalle bestemmie, a comunisti di m…, mentre nei commenti sfilavano svastiche”, racconta Marco Guerriero componente della segreteria regionale Pd. “Alcuni erano nascosti, altri erano visibili, mae col volto coperto da bandana – racconta anche Carmelo Miceli, deputato palermitano ...