Il Segreto lunedì 7 dicembre 2020: Adolfo fa scena muta sull'altare

Finalmente, nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020 vedremo che e' giunto il fatidico giorno delle nozze tra Adolfo e Rosa, ma ne Il Segreto le sorprese non finiscono mai. Dopo l'addio al nubilato, arriva il giorno del matrimonio e Adolfo sembra avere un ripensamento. Cosa accadra'? Intanto, Francisca ribadisce di essere contenta di essersi trasferita, malgrado quello che le viene consigliato…

Il Segreto 7 dicembre 2020: l'addio al nubilato

La nuova puntata de Il Segreto comincerà con Begona e le sue figlie che si godono l'addio al nubilato di Rosa, il quale verrà poi interrotto dall'arrivo di Ramon e Pablo. A quel punto, le ragazze decideranno di andare a riposare in quanto il matrimonio sarà il giorno successivo e ...

