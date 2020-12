Il Next Generation Eu nell’insalata russa del maxi emendamento

Leggi su formiche

(Di domenica 6 dicembre 2020) Pochi se ne stanno accorgendo, sia nella maggioranza sia – ciò che più sorprende – nell’arco dell’opposizione. Mentre gli altri Stati dell’Unione europea (Ue) si sono da tempo attrezzati per la definizione di una metodologia per dare corpo al piano di riforme e di investimenti delEu (tramite principalmente il Resilience and Recovery Fund), in Italia la complessa materia sta per finire nella insalatadeldi fine anno (come nel 2018 e nel 2019) al disegno di legge di bilancio approvato senza discussione Parlamentare ma ponendo la “fiducia”. Su questo modo di fare già alcuni giudici emeriti della Consulta hanno sollevato pesanti rilievi. Tuttavia, nessuno si rivolgerà ai tribunali per fare valere questo punto e naufragare, in piena pandemia, il bilancio dello ...