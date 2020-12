Il Mes è la linea Maginot del Pd. Panarari spiega perché (Di domenica 6 dicembre 2020) Cronache da un “Paese in letargo”. Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, saggista e docente universitario riassume così il livello di appiattimento dell’opinione pubblica. Certo però, non si può dire altrettanto degli argomenti emersi nel confronto tra i maggiorenti della sinistra nell’ambito della rassegna organizzata dalla Fondazione Italianieuropei. Al di là – diciamo – di una ritrovata intesa tra Massimo D’Alema e l’ex premier Matteo Renzi, a colpire sono da un lato le parole del ministro Dario Franceschini (ormai sempre più proteso verso un’alleanza strutturale con i grillini) e quelle del segretario dem Nicola Zingaretti. In tutto un’epopea del riformismo. “Peccato – osserva Panarari – che rispetto alla tabella di marcia delle riforme, posta dai dem come condizione essenziale per evitare il rimpasto di governo, il Pd sia ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Cronache da un “Paese in letargo”. Massimiliano, sociologo della comunicazione, saggista e docente universitario riassume così il livello di appiattimento dell’opinione pubblica. Certo però, non si può dire altrettanto degli argomenti emersi nel confronto tra i maggiorenti della sinistra nell’ambito della rassegna organizzata dalla Fondazione Italianieuropei. Al di là – diciamo – di una ritrovata intesa tra Massimo D’Alema e l’ex premier Matteo Renzi, a colpire sono da un lato le parole del ministro Dario Franceschini (ormai sempre più proteso verso un’alleanza strutturale con i grillini) e quelle del segretario dem Nicola Zingaretti. In tutto un’epopea del riformismo. “Peccato – osserva– che rispetto alla tabella di marcia delle riforme, posta dai dem come condizione essenziale per evitare il rimpasto di governo, il Pd sia ...

