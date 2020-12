I videogiochi diventano uno strumento per studiare le emozioni umane all' Università di Ginevra

Leggi su eurogamer

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lesono fenomeni incredibilmente complessi che influenzano il nostro modo di fare, i nostri comportamenti...praticamente tutto di noi. Diversi studi hanno tentato di collegare delle particolari, come paura e piacere, a zone specifiche del cervello, senza però ottenere risultati. Altre teorie, invece, vedono la nascita dellecome il risultato di diversi processi mentali, scatenati da un determinato evento. Queste ipotesi vedono il cervello orchestrare delle risposte emotive specifiche, tramite la sincronizzazione di meccanismi motivazionali, espressivi e viscerali. Per cercare di provare queste teorie, un team di ricercatori dell'di, in Svizzera, ha studiato le attività cerebrali di diversi volontari usando delle speciali risonanze magnetiche. La ...