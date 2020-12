Genovese indagato per un altro stupro. Una 23enne in vacanza a Ibiza lo denuncia (Di domenica 6 dicembre 2020) Alberto Genovese indagato per un altro stupro, quello che avrebbe subito una ragazza di 23 anni sua ospite a luglio ad Ibiza. Il mago delle startup è stato arrestato con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. La notizia del presunto stupro avvenuto a Ibiza la racconta il Corriere della Sera. La ragazza, che chiameremo con il nome di fantasia di Sofia, era stata protagonista di un difficile interrogatorio nelle indagini della Squadra mobile della Questura di Milano, dirette dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella. Si era presentata spontaneamente quando, ancor prima che Genovese fosse arrestato, nel giro delle conoscenze che hanno affollato «Terrazza sentimento» girava voce che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Albertoper un, quello che avrebbe subito una ragazza di 23 anni sua ospite a luglio ad. Il mago delle startup è stato arrestato con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. La notizia del presuntoavvenuto ala racconta il Corriere della Sera. La ragazza, che chiameremo con il nome di fantasia di Sofia, era stata protagonista di un difficile interrogatorio nelle indagini della Squadra mobile della Questura di Milano, dirette dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella. Si era presentata spontaneamente quando, ancor prima chefosse arrestato, nel giro delle conoscenze che hanno affollato «Terrazza sentimento» girava voce che ...

HuffPostItalia : Genovese indagato per un altro stupro. Una 23enne in vacanza a Ibiza lo denuncia - ElioLannutti : Alberto Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza - Lucia05149332 : RT @Corriere: Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza - guastellag : Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza - gatawaymar : Come ogni mattina, apro google per leggere le notizie e la prima cosa che vedo è che quel verme di Genovese è indag… -