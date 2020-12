Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 7 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Firenze – Proseguono i ripristini dei chiusini lungo le linee tramviarie. La prossima settimana sono in programma interventi in via Valfonda e via di Novoli. Per via Valfonda i lavori sono in programma nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre con la chiusura della strada dalle 1.30 alle 5.30 di martedì. Itinerario alternativo Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020)– Proseguono i ripristini dei chiusini lungo le linee tramviarie. La prossimasono in programma interventi in via Valfonda e via di Novoli. Per via Valfonda isono in programmanotte tra lunedì 7 e martedì 8con la chiusura della strada dalle 1.30 alle 5.30 di martedì. Itinerario alternativo

muoversintoscan : ??A #Firenze in Via Pagnini per lavori edili in orario 8.30-18 nel tratto via Vittorio Emanuele II-via Oriani chiusa… - muoversintoscan : ?? A #Firenze in Via Pagnini, per lavori edili con piattaforma aerea domani #6dicembre (h 8.30-18), nel tratto via V… - comunefi : RT @muoversintoscan: ?? Continua il ripristino dei chiusini lungo la tramvia e nuovi interventi in via Valfonda e via di Novoli: i lavori al… - muoversintoscan : ?? Continua il ripristino dei chiusini lungo la tramvia e nuovi interventi in via Valfonda e via di Novoli: i lavori… - muoversintoscan : ?? In #A1, rallentamenti per lavori urgenti tra #Valdarno e #Firenze sud in direzione Bologna #viabiliTOS #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori Firenze, sui viali partono i lavori per la nuova linea dell'acquedotto La Repubblica Firenze.it Oltre un milione per rifare le strade E adesso scatta il piano rotonde

Le vie e i quartieri interessati dai cantieri in corso e in avvio entro primavera tra Capalle, . San Donnino e San Lorenzo ...

Riapre l’ufficio postale rinnovato dopo la rapina con l’esplosivo

La prossima settimana (forse giovedì) tornerà operativo l’ufficio postale di piazza Kurgan, chiuso dopo la rapina della notte tra l’8 e il 9 agosto, con la devastazione del bancomat e di gran parte de ...

Le vie e i quartieri interessati dai cantieri in corso e in avvio entro primavera tra Capalle, . San Donnino e San Lorenzo ...La prossima settimana (forse giovedì) tornerà operativo l’ufficio postale di piazza Kurgan, chiuso dopo la rapina della notte tra l’8 e il 9 agosto, con la devastazione del bancomat e di gran parte de ...