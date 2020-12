Elisabetta II è una vera Regina: ecco cosa farà per il suo popolo (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle prossime settimane, la Regina e il principe Filippo di Edimburgo si vaccineranno in diretta. E non saranno i soli… LONDON, UNITED KINGDOM – DECEMBER 24: Queen Elizabeth II poses for a photo after she recorded her annual Christmas Day message, in the White Drawing Room at Buckingham Palace in a picture released on December 24, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by John Stillwell – WPA Pool/Getty ImagesVaccini sì in Gran Bretagna, e tra poco tocca già alla Regina. L’autorizzazione concessa a Pfizer-BioNTech per la campagna vaccinale contro il Covid-19 sarà un passo importante per uno dei Paesi europei più vessati dalla pandemia. E a dare l’esempio ai cittadini britannici sarà proprio la guida del Paese, Elisabetta II, che nelle prossime settimane, secondo il Daily Mail, riceverà la sua dose e le verrà somministrata ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle prossime settimane, lae il principe Filippo di Edimburgo si vaccineranno in diretta. E non saranno i soli… LONDON, UNITED KINGDOM – DECEMBER 24: Queen Elizabeth II poses for a photo after she recorded her annual Christmas Day message, in the White Drawing Room at Buckingham Palace in a picture released on December 24, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by John Stillwell – WPA Pool/Getty ImagesVaccini sì in Gran Bretagna, e tra poco tocca già alla. L’autorizzazione concessa a Pfizer-BioNTech per la campagna vaccinale contro il Covid-19 sarà un passo importante per uno dei Paesi europei più vessati dalla pandemia. E a dare l’esempio ai cittadini britannici sarà proprio la guida del Paese,II, che nelle prossime settimane, secondo il Daily Mail, riceverà la sua dose e le verrà somministrata ...

GrandeFratello : Rosalinda prende le difese di Giulia: 'È passata per una poco di buono' ?? #GFVIP - blujasmine3 : RT @ant19mar: Elisabetta: “Pier prima di entrare non sapevo chi fossi, sono andata a cercare e ho visto una tua foto, era ritoccatissima.”… - itsecretlove : RT @Katia90008715: Alfonso :'Elisabetta,vuoi pensarci fino a lunedì?' Elisabetta : 'no' Alfonso : 'Elisabetta,hai bisogno di andare in cu… - cihoriflettuto : ma quindi in questa casa urtis ha una crush per tommaso, tommaso per francesco, dayane per rosalinda, pierpaolo per… - lucabelly13 : RT @ant19mar: Elisabetta: “Pier prima di entrare non sapevo chi fossi, sono andata a cercare e ho visto una tua foto, era ritoccatissima.”… -