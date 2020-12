Aereo costretto ad atterrare in autostrada, scontro contro un SUV: il video (Di domenica 6 dicembre 2020) La Minnesota State Patrol ha reso noto che un piccolo Aereo ultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza mercoledì notte sulla Interstate 35W. La zona si trova vicino a New Brighton in corrispondenza di Arden Hills, a nord-est di Minneapolis. Aereo in autostradaSi tratta di un’autostrada che si presentava in quel momento affollata. Secondo i funzionari, l’Aereo monomotore Bellanca Viking ha effettuato l’atterraggio inaspettato poco prima delle 21:30 sulle corsie in direzione nord vicino all’Interstate 694. Le immagini dell’accaduto sono state pubblicate su Twitter dal Dipartimento dei trasporti dello Stato: nel video si vede il pilota atterrare mentre viaggia alla stessa velocità dei veicoli in strada. Pare che l’Aereo, a propulsione ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) La Minnesota State Patrol ha reso noto che un piccoloultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza mercoledì notte sulla Interstate 35W. La zona si trova vicino a New Brighton in corrispondenza di Arden Hills, a nord-est di Minneapolis.inSi tratta di un’che si presentava in quel momento affollata. Secondo i funzionari, l’monomotore Bellanca Viking ha effettuato l’atterraggio inaspettato poco prima delle 21:30 sulle corsie in direzione nord vicino all’Interstate 694. Le immagini dell’accaduto sono state pubblicate su Twitter dal Dipartimento dei trasporti dello Stato: nelsi vede il pilotamentre viaggia alla stessa velocità dei veicoli in strada. Pare che l’, a propulsione ...

publish70628725 : Paura in Minnesota, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza in autostrada: nessun ferito - augustabened1 : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? Un pilota è stato costretto per un problema meccanico a far atterrare il suo piccolo aereo su un'autostrada in… - gazzettamantova : Paura in Minnesota, aereo costretto ad atterraggio d'emergenza in autostrada: nessun ferito Il pilota americano Cra… - Asiablog_it : ?? #USA ???? Un pilota è stato costretto per un problema meccanico a far atterrare il suo piccolo aereo su un'autostr… - Sminatore_ve : QUESTO È MANICO ! -