Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella lui in studio almeno 22 persone sono state fermate durante scontri a Parigi in occasione della manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza gruppi di giovani Hanno lanciato oggetti contro la polizia nell’est di Parigi avenu de Gambetta gli agenti hanno risposto con lacrimogeni vetrine di negozi di agenzie di banche e Assicurazioni in frantumi molti petardi lanciati e cassonetti in fiamme polizia per le strade italiane per controllare il rispetto delle norme anti covid 70000 agenti saranno dispiegati l’ho assicurato la dell’interno Luciana lamorgese in vista delle festività natalizie sarà un Natale di sacrifici dovremmo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra comuni oltre che tra regioni proprio nel periododovremmo allontanarci ...