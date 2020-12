Silvio Berlusconi accoglie Mario Balotelli a Monza (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Cavalerie ha detto si! Mario Balotelli approda va al Monza. Il bad boys a 30 anni era rimasto senza squadra dopo l’addio al Brescia al termine della scorsa stagione. L’attaccante sembrava in partenza per il Brasile al Vasco da Gama. L’accordo con i brianzoli è una nuova occasione per un ragazzo di talento ma piuttosto irrequieto. Mario Balotelli ritrova come allenatore Cristian Brocchi, con cui ha già lavorato per alcuni mesi nella stagione 2015-16 al Milan e tornerà ad essere un giocatore del presidente Silvio Berlusconi e dell’ad Adriano Galliani. Lunedì dovrebbe già svolgere le visite mediche per poi mettere la firma su un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021. Dopo Kevin-Prince Boateng, dunque, Berlusconi e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Cavalerie ha detto si!approda va al. Il bad boys a 30 anni era rimasto senza squadra dopo l’addio al Brescia al termine della scorsa stagione. L’attaccante sembrava in partenza per il Brasile al Vasco da Gama. L’accordo con i brianzoli è una nuova occasione per un ragazzo di talento ma piuttosto irrequieto.ritrova come allenatore Cristian Brocchi, con cui ha già lavorato per alcuni mesi nella stagione 2015-16 al Milan e tornerà ad essere un giocatore del presidentee dell’ad Adriano Galliani. Lunedì dovrebbe già svolgere le visite mediche per poi mettere la firma su un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021. Dopo Kevin-Prince Boateng, dunque,e ...

