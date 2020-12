Ram iPhone o Android: come controllarla e app per ridurre il consumo (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi in questo articolo andremo a capire come poter liberare la memoria ram dal nostro smartphone Android o iOS. Un fastidioso problema, meno diffuso rispetto al passato, che può causare dei rallentamenti: ma risolvere è più facile del previsto. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La memoria ram: cosa è e come controllarla Che cos’è la memoria ram? Acronimo di Random Access Memory, non è nient’altro che quella memoria al cui interno vengono salvati i dati temporanei, quelli che vengono cancellati ad esempio allo spegnimento del dispositivo in questione. Ogni applicazione contribuisce a riempire di dati la ram e, avendo scarsa disponibilità di spazio, lo smartphone può subire dei fastidiosi rallentamenti tenendo numerosi processi aperti ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi in questo articolo andremo a capirepoter liberare la memoria ram dal nostro smartphoneo iOS. Un fastidioso problema, meno diffuso rispetto al passato, che può causare dei rallentamenti: ma risolvere è più facile del previsto. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La memoria ram: cosa è eChe cos’è la memoria ram? Acronimo di Random Access Memory, non è nient’altro che quella memoria al cui interno vengono salvati i dati temporanei, quelli che vengono cancellati ad esempio allo spegnimento del dispositivo in questione. Ogni applicazione contribuisce a riempire di dati la ram e, avendo scarsa disponibilità di spazio, lo smartphone può subire dei fastidiosi rallentamenti tenendo numerosi processi aperti ...

