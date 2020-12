Non si va nei Comuni vicini. Il punto critico del Dpcm. Impedire di andare in centri limitrofi o poco distanti tra loro penalizza moltissimi nuclei familiari (Di sabato 5 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, nel tanto atteso Dpcm Natale, che andrà a regolamentare come saranno le festività degli italiani in tempo di pandemia, alla fine non ha inserito divieti in merito al numero dei partecipanti a pranzi e cene di Natale e Capodanno nelle abitazioni private, limitandosi a delle “forti raccomandazioni”, sottolineando come “In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone”. Ma per assicurare il rispetto delle norme anti Covid il Viminale ha messo a punto un piano che prevede una vigilanza serrata: il sistema sarà quello già sperimentato a Pasqua e nei ponti festivi vari che quest’anno sono stati all’insegna del lockdown. Task force congiunta di tutte le forze dell’ordine compreso l’esercito, droni per individuare eventuali assembramenti, posti di blocco in autostrade e ai varchi aeroportuali e ferroviari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, nel tanto attesoNatale, che andrà a regolamentare come saranno le festività degli italiani in tempo di pandemia, alla fine non ha inserito divieti in merito al numero dei partecipanti a pranzi e cene di Natale e Capodanno nelle abitazioni private, limitandosi a delle “forti raccomandazioni”, sottolineando come “In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone”. Ma per assicurare il rispetto delle norme anti Covid il Viminale ha messo aun piano che prevede una vigilanza serrata: il sistema sarà quello già sperimentato a Pasqua e nei ponti festivi vari che quest’anno sono stati all’insegna del lockdown. Task force congiunta di tutte le forze dell’ordine compreso l’esercito, droni per individuare eventuali assembramenti, posti di blocco in autostrade e ai varchi aeroportuali e ferroviari ...

