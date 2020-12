Napoli, ancora tensioni nel carcere di Poggioreale: 4 agenti aggrediti (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesimo episodio di violenza all’interno del carcere di Poggioreale a Napoli, dove questa mattina sono stati aggrediti 4 agenti della Penitenziaria. A denunciare l’accaduto, avvenuto nel Reparto Venezia – è stato il Dott. Aldo Di Giacomo, Segretario Generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. Tutto è cominciato quando un detenuto, già protagonista nel corso della notte della distruzione della cella, si è scagliato contro 4 agenti, continuando così la devastazione della cella precedentemente iniziata. Anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei Poliziotti Penitenziari che, con non poca fatica, hanno posto fine all’evento. “Occorrono pene più dure – spiega Di Giacomo – per chi aggredisce i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesimo episodio di violenza all’interno deldi, dove questa mattina sono statidella Penitenziaria. A denunciare l’accaduto, avvenuto nel Reparto Venezia – è stato il Dott. Aldo Di Giacomo, Segretario Generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. Tutto è cominciato quando un detenuto, già protagonista nel corso della notte della distruzione della cella, si è scagliato contro 4, continuando così la devastazione della cella precedentemente iniziata. Anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei Poliziotti Penitenziari che, con non poca fatica, hanno posto fine all’evento. “Occorrono pene più dure – spiega Di Giacomo – per chi aggredisce i ...

