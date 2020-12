Mes, Crimi: «Ci sarà risoluzione unitaria, il governo non cade» (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governo «non cadrà assolutamente» e sul Mes ci sarà una risoluzione unitaria. Lo sostiene il capo politico M5S Vito Crimi su Skytg24. «Quello che si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020) Il«non cadrà assolutamente» e sul Mes ciuna. Lo sostiene il capo politico M5S Vitosu Skytg24. «Quello che si...

borghi_claudio : E adesso @gualtierieurope ? Si rende conto di quello che ha fatto? Ha impegnato l'Italia senza l'assenso del Parlam… - borghi_claudio : Qui su 'la stampa' la descrizione della funzione di ROCCO CRIMI, evidentemente un orrido ibrido fra @vitocrimi e Ro… - borghi_claudio : La cronaca de 'Il sole 24 ore' con la responsabilità di Crimi per il tradimento del MES e le risate di marattin. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #mes, Crimi: «Ci sarà risoluzione unitaria, il governo non cade» - michelerizzi3 : RT @Franc_Pon: Crimi: il MES non ci piace, ma non faremo ostruzionismo. Lo approveremo, ma non si userà finché saremo noi al governo. In pr… -