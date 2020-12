La Juve si prende il derby | Toro ko nell’ultimo quarto d’ora

(Di sabato 5 dicembre 2020) Granata passati in vantaggio nel primo tempo con Nkoulou, beffati dopo una gara tutto cuore dalle reti di McKennie e Bonucci

Il Toro ci crede per 70', McKennie pareggia e Bonucci la chiude: la Juve si prende il #DerbyDellaMole

La Juve ribalta il Toro, e si prende 3 punti d’oro nel derby dopo aver subito i granata per una buona ora. Provvidenziale l’ingresso in campo di McKennie che rivitalizza i suoi, pesca ...Juventus-Torino, l'analisi e le parola di Marco Giampaolo al termine del derby della Mole: "Partita persa per dettagli" ...