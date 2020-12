Juventus, McKennie si è preso la maglia bianconera: vicino il riscatto (Di sabato 5 dicembre 2020) Juventus – Wes McKennie è una vera e propria rivelazione. Arrivato quasi da sconosciuto, l’americano ha conquistato subito Pirlo ed i tifosi bianconeri. Una delle note liete in questo scorcio di stagione fin qui disputato dalla Juventus è rappresentata da Weston McKennie. Il calciatore americano è sembrato calarsi subito molto bene negli schemi di Andrea Pirlo, capace di interpretare molto bene entrambe le fasi: polmoni, ma anche qualità per un centrocampista moderno che non disdegna di proiettarsi sovente anche in zona offensiva. Juventus, McKennie sempre più vicino al riscatto Ricordiamo che il texano si è trasferito alla Juventus con la formula del prestito oneroso a 4 milioni, con riscatto fissato a 18 milioni, che ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020)– Wesè una vera e propria rivelazione. Arrivato quasi da sconosciuto, l’americano ha conquistato subito Pirlo ed i tifosi bianconeri. Una delle note liete in questo scorcio di stagione fin qui disputato dallaè rappresentata da Weston. Il calciatore americano è sembrato calarsi subito molto bene negli schemi di Andrea Pirlo, capace di interpretare molto bene entrambe le fasi: polmoni, ma anche qualità per un centrocampista moderno che non disdegna di proiettarsi sovente anche in zona offensiva.sempre piùalRicordiamo che il texano si è trasferito allacon la formula del prestito oneroso a 4 milioni, confissato a 18 milioni, che ...

JUVENTUS – Wes McKennie è una vera e propria rivelazione. Arrivato quasi da sconosciuto, l'americano ha conquistato subito Pirlo ed i tifosi bianconeri. Una delle note liete in questo scorcio di stagi ...

