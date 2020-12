DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Russell molto atteso, cambi per la Ferrari 2021. FP3 alle 15.00 (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIA SIMONE RESTA: IL PIANO DI RILANCIO DELLA Ferrari PER IL 2021 LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI SABATO 5 DICEMBRE COME VEDERE LE QUALIFICHE SU TV8 ORARI FP3 E QUALIFICHE GP Sakhir: COME VEDERLE IN TV GEORGE Russell SI MERITA LA PROMOZIONE IN MERCEDES? GEORGE Russell PARTE FORTE E PRECEDE BOTTAS: FINLANDESE SOTTO PRESSIONE CHARLES LECLERC: “MEGLIO DI QUANTO MI ASPETTASSI: BUONE SENSAZIONI PRIMA DEL PROBLEMA” SEBASTIAN VETTEL: “PASSO INDIETRO IN FP2: DOMANI Q3 FORSE IRRAGGIUNGIBILE” VALTTERI BOTTAS: NON È STATA UNA GIORNATA PERFETTA” GEORGE Russell: “SUL PASSO HO FATTO FATICA, C’È ANCORA molto LAVORO DA FARE” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” PIETRO ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIA SIMONE RESTA: IL PIANO DI RILANCIO DELLAPER ILLA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI SABATO 5 DICEMBRE COME VEDERE LE QUALIFICHE SU TV8 ORARI FP3 E QUALIFICHE GP: COME VEDERLE IN TV GEORGESI MERITA LA PROMOZIONE IN MERCEDES? GEORGEPARTE FORTE E PRECEDE BOTTAS: FINLANDESE SOTTO PRESSIONE CHARLES LECLERC: “MEGLIO DI QUANTO MI ASPETTASSI: BUONE SENSAZIONI PRIMA DEL PROBLEMA” SEBASTIAN VETTEL: “PASSO INDIETRO IN FP2: DOMANI Q3 FORSE IRRAGGIUNGIBILE” VALTTERI BOTTAS: NON È STATA UNA GIORNATA PERFETTA” GEORGE: “SUL PASSO HO FATTO FATICA, C’È ANCORALAVORO DA FARE” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” PIETRO ...

SkySportF1 : ?Problema sulla vettura di Leclerc (-70 min??) durante un giro lanciato, errore di Vettel I tempi ?… - SkySportF1 : ?? ANCORA SUPER RUSSELL (FP2 ??) ?Verstappen insegue, problemi per le Ferrari I risultati ? - SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - RSIsport : ???? Oggi in diretta alla RSI (LA2 e streaming): ?? 13h30: Slalom Gigante maschile, 2a manche - ItaSportPress : F1 GP Sakhir dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara - -