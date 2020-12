DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: la Ferrari in vetta alla FP3 con Leclerc, si attendono gli altri big (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Leclerc con le gomme soft si porta davanti con il crono di 55?253 a precedere di 58 millesimi Ricciardo (gomme dure) e Norris (gomme soft) di 302. Vettel settimo a 0?783 con gomme hard. 15.19: Magnussen, Vettel (gomme dure), Ricciardo. Giovinazzi, Ocon e Leclerc (gomme soft) anche in pista. 15.18: 55’555 di Norris, che si porta al comando. Si lanciano però ora 15.17: Norris si lamenta via radio dell’erogazione della potenza del motore Renault. 15.16: Norris rompe il silenzio, con la McLaren che entra in pista con le gomme soft. 15.15: Tutto tace al momento, con il solo Fittipaldi ad aver ottenuto un tempo. 15.12: Pietro Fittipaldi continua a essere l’unico in pista, facendo prove di partenza. 15.10: Molti bloccaggi per Fittipaldi che parla anche di vibrazioni via radio ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20:con le gomme soft si porta davanti con il crono di 55?253 a precedere di 58 millesimi Ricciardo (gomme dure) e Norris (gomme soft) di 302. Vettel settimo a 0?783 con gomme hard. 15.19: Magnussen, Vettel (gomme dure), Ricciardo. Giovinazzi, Ocon e(gomme soft) anche in pista. 15.18: 55’555 di Norris, che si porta al comando. Si lanciano però ora 15.17: Norris si lamenta via radio dell’erogazione della potenza del motore Renault. 15.16: Norris rompe il silenzio, con la McLaren che entra in pista con le gomme soft. 15.15: Tutto tace al momento, con il solo Fittipaldi ad aver ottenuto un tempo. 15.12: Pietro Fittipaldi continua a essere l’unico in pista, facendo prove di partenza. 15.10: Molti bloccaggi per Fittipaldi che parla anche di vibrazioni via radio ...

