De Lorenzo replica a De Pierro | “Vuoi andare con Mastella? Puoi dirlo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiResta alta la tensione all’interno del Pd beneventano. Are a Francesco De(leggi qui) è il coordinatore cittadino del circolo Giovanni De. Che scrive: “Ho letto con molta attenzione la lunga dichiarazione del consigliere De. Non mi appartiene cedere alle provocazioni, ma approfitto per chiarirgli, per l’ennesima volta e senza polemica, alcuni aspetti politici che hanno sempre caratterizzato l’attività del Coordinamento Cittadino. Sono d’accordo con lui: il Partito è patrimonio di tutti. Certamente, però, mi sia concesso, non è di Clemente. Ritengo che non sia ipocrita chi agisce seguendo quanto deliberato qualche mese fa all’unanimità dalla Federazione Provinciale e dal Circolo Cittadino, nonché chi segue la linea dettata dalla ...