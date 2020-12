Covid | Giuseppe Ippolito Spallanzani | “È prioritario vaccinare chi non ha ancora avuto la malattia I casi di reinfezione sono rari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Chi haladeve vaccinarsi? È una delle domande più gettonate degli ultimi giorni. L’attesa per l’approvazione dei candidati vaccini contro19 continua a innescare domande, suscitare dubbi, generare dibattito. Anche tra gli scienziati e i ricercatori che da ormai quasi un anno si occupano del coronavirus che ha provocato a oggi oltre un milione e mezzo di morti., direttore scientifico dellodi Roma, centro di cura e ricerca per le Malattie infettive, ci spiega perché è giusto dare una sorta di priorità a chi non si è già ammalato (ad eccezione di alcune categorie) rispetto a chi ha naturalmente sviluppato gli anticorpi. Ma anche perché al composto anti Sars Cov 2 devono sottoporsi tutti e comunque. Chi hala ...