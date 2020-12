Camino in fiamme, l'incendio arriva fino al tetto: immediato intervento dei vigili del fuoco (Di sabato 5 dicembre 2020) Grande spavento nella tarda serata di ieri, venerdì 4 dicembre, a Fiano per i proprietari di una casa che hanno visto sprigionare un incendio dal loro Camino. Le fiamme si sono velocemente propagate ... Leggi su torinotoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Grande spavento nella tarda serata di ieri, venerdì 4 dicembre, a Fiano per i proprietari di una casa che hanno visto sprigionare undal loro. Lesi sono velocemente propagate ...

Ultime Notizie dalla rete : Camino fiamme Camino in fiamme, l'incendio arriva fino al tetto: immediato intervento dei vigili del fuoco TorinoToday Quattro famiglie senza casa: a Novate scatta la solidarietà

di Davide Falco Incendio in via Fratelli Cairoli, dopo alcuni giorni arriva il bilancio. Due appartamenti andati a fuoco, due inagibili perché allagati, quattro famiglie senza più casa e per fortuna n ...

Grande spavento nella tarda serata di ieri, venerdì 4 dicembre, a Fiano per i proprietari di una casa che hanno visto sprigionare un incendio dal loro camino. Le fiamme si sono velocemente propagate f ...

di Davide Falco Incendio in via Fratelli Cairoli, dopo alcuni giorni arriva il bilancio. Due appartamenti andati a fuoco, due inagibili perché allagati, quattro famiglie senza più casa e per fortuna n ...