"Biglietti già esauriti". Dpcm Natale, iniziata la grande fuga: cosa sta succedendo (Di sabato 5 dicembre 2020) Già in occasione del Dpcm di Natale era iniziata la corsa ad accaparrarsi i biglietti per bus e treni in direzione nord-sud durante il periodo delle prossime festività. Ed è proseguita fino all'esaurimento dei posti. Registrano il tutto esaurito treni ad alta velocità e anche i bus come il popolare Flixbus. Nonostante i posti e il numero dei convogli siano inferiori rispetto allo scorso anno, la corsa al biglietto stride decisamente con le disposizioni che vietano o limitano gli spostamenti in quei giorni per evitare assembramenti che si sono verificati in estate. E già si intravedono le autocertificazioni con le forze dell'ordine costrette a "filtrare" una ridda di giustificazioni. Quest'anno è tutto stravolto: non contano pranzi con amici fuori porta o brindisi coi parenti. Tutti concentrati sul weekend del 18 dicembre, la settimana ...

