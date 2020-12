Benevento, i convocati di Inzaghi per il Parma (Di sabato 5 dicembre 2020) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani contro il Parma: Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula. Foto: Instagram personale Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Il tecnico delFilippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani contro il: Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. Attaccanti: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Prende il via la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Tra le gare di domani ci sarà anche il confronto salvezza del Tardini tra Parma e Benevento, due formazioni reduci da buone presta ...

