Autocertificazione e controlli: come spostarsi per le feste (Di sabato 5 dicembre 2020) Ignazio Riccio Le linee guida diramate alle Prefetture da parte del Ministero dell’Interno in vista del Natale e del Capodanno Il Ministero dell’Interno ha inviato alle prefetture italiane le linea guida del nuovo Dpcm che contiene le misure e i controlli per contenere la pandemia da Coronavirus in occasioni delle feste di Natale e Capodanno. Spostamenti e Autocertificazione La regola per chi torna dall’estero prevede il tampone entro 48 ore dall’arrivo o la quarantena di 14 giorni. Nella circolare è evidenziato, inoltre, che tra le necessità compendiate, sempre con l’obbligo dell’Autocertificazione, c’è anche la possibilità di raggiungere parenti o amici non autosufficienti per prestare loro assistenza. La regola per le seconde case Il Ministero prevede che è consentito il rientro nella propria ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Ignazio Riccio Le linee guida diramate alle Prefetture da parte del Ministero dell’Interno in vista del Natale e del Capodanno Il Ministero dell’Interno ha inviato alle prefetture italiane le linea guida del nuovo Dpcm che contiene le misure e iper contenere la pandemia da Coronavirus in occasioni delledi Natale e Capodanno. Spostamenti eLa regola per chi torna dall’estero prevede il tampone entro 48 ore dall’arrivo o la quarantena di 14 giorni. Nella circolare è evidenziato, inoltre, che tra le necessità compendiate, sempre con l’obbligo dell’, c’è anche la possibilità di raggiungere parenti o amici non autosufficienti per prestare loro assistenza. La regola per le seconde case Il Ministero prevede che è consentito il rientro nella propria ...

