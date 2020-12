Addio a Warren Berlinger di Happy Days: la vita sul set e il grande amore (Di sabato 5 dicembre 2020) Addio a Warren Berlinger, attore di Happy Days che sul set conobbe il suo grande amore. Il mondo dello spettacolo piange la morte dell’attore statunitense, scomparso dopo essere stato ricoverato presso l’Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California. Berlinger aveva 83 anni ed è stato uno dei volti più amati non solo di Happy Days, ma anche di tanti altri film di successo come La corsa più pazza d’America, Eroe per caso e Il lungo Addio. Ad annunciare la scomparsa di Warren è stata la figlia Elizabeth con un comunicato su The Hollywood Reporter. Berlinger aveva esordito da giovanissimo, recitando sul palco di Broadway dove aveva conosciuto Betty Lou Keim, sua ... Leggi su dilei (Di sabato 5 dicembre 2020), attore diche sul set conobbe il suo. Il mondo dello spettacolo piange la morte dell’attore statunitense, scomparso dopo essere stato ricoverato presso l’Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California.aveva 83 anni ed è stato uno dei volti più amati non solo di, ma anche di tanti altri film di successo come La corsa più pazza d’America, Eroe per caso e Il lungo. Ad annunciare la scomparsa diè stata la figlia Elizabeth con un comunicato su The Hollywood Reporter.aveva esordito da giovanissimo, recitando sul palco di Broadway dove aveva conosciuto Betty Lou Keim, sua ...

