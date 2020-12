Valentino Rossi pronto a sposarsi? Ecco l’anello (Di venerdì 4 dicembre 2020) Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono pronti a dirsi di sì per sempre. Il campione di MotoGp sembra deciso a fare il grande passo, ora che la sua carriera è quasi giunta al termine… Ci siamo. L’eterno Peter Pan è pronto a diventare grande, a mettere la testa a posto. Valentino Rossi sembra essersi deciso a fare il grande passo con la sua Francesca Sofia Novello, ora Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020)e Francesca Sofia Novello sono pronti a dirsi di sì per sempre. Il campione di MotoGp sembra deciso a fare il grande passo, ora che la sua carriera è quasi giunta al termine… Ci siamo. L’eterno Peter Pan èa diventare grande, a mettere la testa a posto.sembra essersi deciso a fare il grande passo con la sua Francesca Sofia Novello, ora Articolo completo: dal blog SoloDonna

btsportmotogp : ?? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, eh, mammà, innamorato son ?? From one legend to another ???? Valentino Rossi… - SkySportMotoGP : Morte Maradona, il ricordo di Valentino Rossi e tutte le FOTO insieme #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #D10S… - inziamsarms : Quando ho deciso di entrare nei gruppi di Valentino Rossi sapevo che avrei trovato una marea di italiani medi e tan… - PorkyDoug : RT @illegalFawn: Valentino Rossi c'é!!! top scam, @ValeYellow46 the lure wolf of kiew related @Namecheap @tucows @CloudflareAbuse @malwr… - YourAnonRiots : RT @illegalFawn: Valentino Rossi c'é!!! top scam, @ValeYellow46 the lure wolf of kiew related @Namecheap @tucows @CloudflareAbuse @malwr… -