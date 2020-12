"Stai tranchilla porché io lo estudio in l’avion": le parole di Suarez alla prof prima dell'esame (Di venerdì 4 dicembre 2020) La professoressa Stefania Spina, nel raccontare a una interlocutrice della preparazione al test di italiano del calciatore Saurez il giorno prima del suo arrivo a Perugia per sostenere la prova d’esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana spiega: “Ho dovuto fà lezione a quest’alunno eccellente sudamericano, che lui me parlava in spagnolo praticamente perché lui ce provava a parlà italiano... lui guarda era n’A1 preciso, un principiante assoluto”.Dice quindi di avergli confezionato un testo sul quale farlo esercitare, dovendo farlo passare per B1: “Ohhhh - sottolinea all’amica - abbiamo fatto 10 ore quindi insomma alla fine n’é manco poco. Insieme abbiamo costruito questo testo... gliel’ho scritto... gliel’ho mandato... gli ho detto ’Luis studia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laessoressa Stefania Spina, nel raccontare a una interlocutricea preparazione al test di italiano del calciatore Saurez il giornodel suo arrivo a Perugia per sostenere la prova d’per la certificazionea conoscenzaa lingua italiana spiega: “Ho dovuto fà lezione a quest’alunno eccellente sudamericano, che lui me parlava in spagnolo praticamente perché lui ce provava a parlà italiano... lui guarda era n’A1 preciso, un principiante assoluto”.Dice quindi di avergli confezionato un testo sul quale farlo esercitare, dovendo farlo passare per B1: “Ohhhh - sottolinea all’amica - abbiamo fatto 10 ore quindi insommafine n’é manco poco. Insieme abbiamo costruito questo testo... gliel’ho scritto... gliel’ho mandato... gli ho detto ’Luis studia ...

“Non possono esservi dubbi, quindi – scrive il Gip di Perugia Piercarlo Frabotta nell’ordinanza di applicazione delle misure agli indagati – in ordine alla previa rivelazione a Suarez degli argomenti ...

