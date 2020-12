“Ora di Futuro” | Calderini Polimi | Piattaforma ha facilitato dialogo e inclusione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seconda edizione con numeri in crescita per Ora di futuro, progetto lanciato da Generali Italia e fondazione The Human Safety Net. La scuola? “In presenza, tecnologica e laboratoriale” A dirlo i 50.000 bambini della Generazione Alpha, nati dopo il 2010, delle 3.500 classi di III, IV e V elementare di tutta Italia che hanno aderito al Programma nell’anno della pandemia e relative restrizioni. Questa una delle principali evidenze della seconda edizione dell’Osservatoriodi, che restituisce un’analisi completa del progetto di educazione rivolto a bambini insegnanti, famiglie e reti non profit in tutta Italia. La valutazione dell’impatto sociale generato dal progetto è stata affidata al gruppo di ricerca Tiresia (Politecnico di Milano) mediante questionari digitali e interviste mirate a insegnanti, pedagogisti, studenti, ...