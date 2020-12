Montagna, quando e come si può andare con le nuove regole (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Dpcm di Natale è servito e tutti ci stiamo chiedendo: ma si può andare o no in Montagna? E nelle seconde case? Che cosa ne sarà di vacanze e feste? Cerchiamo qui di fare un po' di chiarezza su quello che si può fare (e non fare) rispetto alla Montagna perché siamo in tantissimi a sognare ancora di goderci la neve scesa copiosa in questi giorni in tutto l'arco alpino. Zero spostamenti tra regioni durante le feste natalizie Supponiamo di vivere in una regione gialla: possiamo spostarci liberamente nel territorio regionale e anche tra regioni diverse, ma dello stesso colore (in zona arancione rimane il divieto di spostamento). Questo, però, solo prima del 21 dicembre e dopo il 6 gennaio, periodo in cui è vietato lo spostamento tra regioni o province autonome. Si, avete capito bene: zero spostamenti tra regioni durante le feste ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Dpcm di Natale è servito e tutti ci stiamo chiedendo: ma si puòo no in? E nelle seconde case? Che cosa ne sarà di vacanze e feste? Cerchiamo qui di fare un po' di chiarezza su quello che si può fare (e non fare) rispetto allaperché siamo in tantissimi a sognare ancora di goderci la neve scesa copiosa in questi giorni in tutto l'arco alpino. Zero spostamenti tra regioni durante le feste natalizie Supponiamo di vivere in una regione gialla: possiamo spostarci liberamente nel territorio regionale e anche tra regioni diverse, ma dello stesso colore (in zona arancione rimane il divieto di spostamento). Questo, però, solo prima del 21 dicembre e dopo il 6 gennaio, periodo in cui è vietato lo spostamento tra regioni o province autonome. Si, avete capito bene: zero spostamenti tra regioni durante le feste ...

Facciamo un po’ di chiarezza sul nuovo Dpcm. Piste chiuse fino al 7 gennaio, ma spostamenti permessi (prima del 21 dicembre) ...

