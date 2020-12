Mo: Conte, 'ripresa colloqui israeliani-palestinesi per pace giusta e duratura' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Guardiamo al processo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed il mondo arabo. L'Italia ha accolto con favore la conclusione degli accordi di Abramo, che rappresentano un importante passo nella direzione della stabilità regionale. Si tratta tuttavia di un processo che deve sostenere, e non sostituire, un'urgente ripresa dei colloqui di pace tra israeliani e palestinesi, fondamentali per raggiungere una soluzione a due Stati, assicurando una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Guardiamo al processo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed il mondo arabo. L'Italia ha accolto con favore la conclusione degli accordi di Abramo, che rappresentano un importante passo nella direzione della stabilità regionale. Si tratta tuttavia di un processo che deve sostenere, e non sostituire, un'urgentedeiditra, fondamentali per raggiungere una soluzione a due Stati, assicurando unain Medio Oriente". Così il premier Giuseppe, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues.

TV7Benevento : Mo: Conte, 'ripresa colloqui israeliani-palestinesi per pace giusta e duratura'... - forestale82 : RT @AnnalisaChirico: 'Troppa spensieratezza e poca strategia. Con la governance per il Recovery Fund del premier Conte rischiamo che la bur… - BILI86563174 : @cippiriddu 1) squadra in ripresa, cosa si aspetta dalla sfida col Bologna? IO NON MI ASPETTO NIENTE 2) faranno b… - cippiriddu : Domande a Conte: 1) squadra in ripresa, cosa si aspetta dalla sfida col Bologna? (percorso, crescita, partita diff… - cribarca : E aggiungo, invece di vaccinare x primi gli anziani, xché non vaccinare i ragazzi visto che è stata loro data la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ripresa Mo: Conte, 'ripresa colloqui israeliani-palestinesi per pace giusta e duratura' Il Tempo Mo: Conte, 'ripresa colloqui israeliani-palestinesi per pace giusta e duratura'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Guardiamo al processo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed il mondo arabo. L'Italia ha accolto con favore la conclusione degli accordi di Abramo, che rappresen ...

Coronavirus: Conte, 'non mollare la presa sul Natale per evitare terza ondata'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Con l'ultimo Dpcm puntiamo a non mollare la presa per le festività natalizie in modo da consolidare la frenata della curva dei contagi ed evitare il rischio sanitario ed ec ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Guardiamo al processo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed il mondo arabo. L'Italia ha accolto con favore la conclusione degli accordi di Abramo, che rappresen ...Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Con l'ultimo Dpcm puntiamo a non mollare la presa per le festività natalizie in modo da consolidare la frenata della curva dei contagi ed evitare il rischio sanitario ed ec ...