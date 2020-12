Milone | “L’Italia del dopo virus non potrà fare a meno dei cattolici”

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Lo slancio solidale dei cattolici, vissuto nei giorni difficili, potrebbe piu’ che mai ‘servire’ al Paese. E per i cattolici si aprira’ ancora una volta l’inderogabile quesito su come uscire dalla irrilevanza e marginalita’ politica “sporcandosi” le mani e dando risposte al Paese alla luce di una storia prestigiosa, di testimoni autorevoli, di impegno politico, inteso da sempre, come “alta forma di carita’”, come amava ripetere Paolo VI. Il dibattito e’ aperto da tempo. Sara’ oggetto di confronti ed iniziative, piu’ che mai, anche in relazione al varo della legge elettorale. Un dato appare certo. L’Italia del dopo virus non potra’ fare a meno dei cattolici“. E’ quanto scrive nel saggio appena pubblicato da Guida Editori dal titolo “Pandemia della Politica. I cattolici al tempo di Francesco“, il giornalista Massimo Enrico Milone, direttore di Rai Vaticano – la struttura della Rai che coordina l’informazione religiosa e i rapporti con la Santa Sede – per lunghi anni presidente dei giornalisti cattolici italiani e capo della redazione Rai della Campania, osservatore delle vicende politiche e sociali del Paese, con particolare riferimento al mondo cattolico.