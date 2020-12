L'omaggio di Pelè a Maradona: 'Ti amo Diego' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un'onda lunga di dolore, mentre una tempesta monta all'orizzonte. Lo tsunami scatenato dalla morte di Diego armando Maradona dal punto di vista emotivo va placandosi in un mare in cui la commozione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un'onda lunga di dolore, mentre una tempesta monta all'orizzonte. Lo tsunami scatenato dalla morte diarmandodal punto di vista emotivo va placandosi in un mare in cui la commozione ...

PalloneBucato : Non c'è nulla da fare, mi innamorai di quel grande giocatore che nel 1982 fece ballare tutto il grande Brasile, sec… - silvestrigreg : @jacopo_iacoboni A me basta quella foto di #Pele,che senza clamori e senza codazzo di giornalisti e telecamere diet… - infoitsport : Maradona, spunta la foto omaggio di Pelé. Ma qualcosa non torna… - infoitsport : Maradona, spunta la foto omaggio di Pelé. Ma qualcosa non torna… - Mary1Boom : @CPapasergio Questo è un dipinto, ma è vero che Pelè ha reso omaggio a Diego...l’ho postato per mostrare la differe… -