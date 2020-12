Lazio, Inzaghi: "Spezia insidioso, voglio vedere la stessa squadra della Champions" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Champions archiviata, almeno per il momento. La Lazio dopo la debacle della scorsa domenica contro l' Udinese è chiamata a riprendere il proprio cammino in campionato per smuovere una classifica che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)archiviata, almeno per il momento. Ladopo la debaclescorsa domenica contro l' Udinese è chiamata a riprendere il proprio cammino in campionato per smuovere una classifica che ...

Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #SpeziaLazio, le probabili scelte di Inzaghi - Solo_La_Lazio : ?? Rifinitura, in vista di #SpeziaLazio prima della partenza ?? #Inzaghi prova un tandem nuovo in attacco ?? Leggi q… - PugilistSteve : Inzaghi: 'Lazio focused on excellent Spezia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: voglio le stesse motivazioni che in Champions - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: voglio le stesse motivazioni che in Champions -