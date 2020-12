La rivolta della polizia municipale | “Non faremo più multe”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La nomina di un generale dell’Esercito a capo dei vigili urbani fa esplodere rabbia e frustrazione che si trasforma in una presa di posizione. Un esterno in un ruolo chiave: la nomina di un generale dell’Esercito a capo dei vigili urbani fa esplodere rabbia e polemica. Dietro questa decisione, la sindaca Virginia Raggi che ha scelto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilriformista : Grillini colpiti anche dal ‘fuoco amico’ della maggioranza dopo lo scandalo per i rapporti (e i soldi) tra… - RaffaRa06692253 : RT @mariamacina: #Conte È inacettabile che un premier , durante la conferenza sulle restrizioni rivolta al Paese, si metta a parlare della… - MariaPiaRagosa : RT @mariamacina: #Conte È inacettabile che un premier , durante la conferenza sulle restrizioni rivolta al Paese, si metta a parlare della… - dippolitowilma : RT @mariamacina: #Conte È inacettabile che un premier , durante la conferenza sulle restrizioni rivolta al Paese, si metta a parlare della… - MeScapin : RT @mariamacina: #Conte È inacettabile che un premier , durante la conferenza sulle restrizioni rivolta al Paese, si metta a parlare della… -

Ultime Notizie dalla rete : rivolta della

la Repubblica

Impegnare le risorse del Recovery Fund per progetti rivolti alla difesa della costa, alle attività produttive e all’entroterra. Lo ha detto il deputato Mario Morgoni, martedì sera, in una videoconfere ...Un invito a raccogliere le memorie di un passato comune. Parte da qui l’appello diramato dalla Salina di Volterra per far parte di quel progetto basato sul tema della rigenerazione umana della candida ...