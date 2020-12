La città a portata di quindici minuti (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria ha imposto l’obbligo della distanza, lo spazio minimo da mantenere per evitare rischi di contagio. L’altra variabile fondamentale è quella dei tempi, non solo nella crisi sanitaria in corso, ma anche per costruire città più sostenibili e vivibili. La prima voce dell’indice del position paper preparato lo scorso giugno dal Comune del capoluogo, «Bergamo 2020, strategia di rilancio e adattamento», era proprio «Flessibilità – tempi e orari». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria ha imposto l’obbligo della distanza, lo spazio minimo da mantenere per evitare rischi di contagio. L’altra variabile fondamentale è quella dei tempi, non solo nella crisi sanitaria in corso, ma anche per costruirepiù sostenibili e vivibili. La prima voce dell’indice del position paper preparato lo scorso giugno dal Comune del capoluogo, «Bergamo 2020, strategia di rilancio e adattamento», era proprio «Flessibilità – tempi e orari».

SchillaciRoss : ? Oggi è la Giornata Mondiale delle persone con disabilità. Un tema sempre più sentito e su cui occorre lavorare t… - ilariacorsi1 : @SalernoSal Tutto giusto. Soprattutto per chi ha la famiglia a portata di città. Si dà il caso, però, che tante fa… - Maggico7 : @DrBlackMrWhite1 È il mio tipo di città ideale.. Moderna, non esotica, internazionale.. Mi piace proprio anche il c… - Cloud90233353 : @marilovesgr33n La cosa che più mi da fastidio è l’ingiustizia delle restrizioni. Io in comune non ho nulla, siamo… - LemmeVincenzo : @fanpage Mi sa che li prendono da Milano è li portano a Varese . La mamma di un mio amico da Gallarate l'hanno por… -

Ultime Notizie dalla rete : città portata Porto di Gaeta, due importanti contributi della Regione Lazio. Di Majo (AdSP): “Le nostre progettualità per Gaeta ancora una volta vengono premiate e soprattutto finanziate” Fortune Italia