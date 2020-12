LA CINA ACCENDE IL SUO “SOLE ARTIFICIALE” A PROPULSIONE NUCLEARE

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Pechino ha alimentato con successo per la prima volta il suo reattore a fusione, ha riferito venerdì il People’s Daily cinese. È progettato per essere una fonte di energia pulita, simile al vero Sole.Realizzato per replicare le reazioni naturali che si verificano sul sole utilizzando idrogeno e gas deuterio come combustibili, il reattore HL-2M Tokamak è il più grande e avanzato dispositivo di ricerca sperimentale sulla fusionedella. Si trova nella provincia sud-occidentale del Sichuan ed è stato completato alla fine dell’anno scorso. Il reattore è spesso chiamatoa causa dell’enorme calore e potenza che produce. The Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), un reattore a fusione ...