La Campania è in zona arancione. Negozi aperti dal 6 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Campania è stata collocata nella fascia arancione e non rientra tra le regioni a maggior rischio dove era stata collocata dal 15 novembre scorso fino al 3 dicembre. La Campania è in zona arancione. Il ministro Speranza firmerà a breve il provvedimento che entrerà in vigore domenica 6 dicembre.

