In Namibia, hanno eletto un consigliere di nome Adolf Hitler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Adolf Hitler Uunona (Foto Ansa) Adolf Hitler vive in Namibia ed è il nuovo consigliere distrettuale di Ompunndja, nella Regione dell'Oshana. Proprio così: il neoeletto politico, 54 anni, membro del partito Swapo, ha lo stesso nome del leader nazista. Il nome completo, in realtà, è Adolf Hitler Uunona ma questa omonimia con il noto personaggio storico non poteva passare inosservata. Namibia, Adolf Hitler: «nome scelto da mio padre» Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, Adolf Hitler Uunona ha spiegato che è stato suo padre a scegliere questo nome, ma «probabilmente non ha capito ...

