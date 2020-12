GF Vip | la Gregoraci chiede la censura su Briatore

Leggi su solodonna

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabettadi recente ha più volte ribadito di non voler parlare del suo ex marito Flavio. Laha spiegato che al suo ex marito non piace essere nominato nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere la lite tra Elisabettae Giulia Salemi. La showgirl e l’influencer si sono scontrate per alcuni fatti risalenti a Articolo completo: dal blog SoloDonna