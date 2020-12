Gf Vip, Aurora Ramazzotti domanda scomoda su Zorzi, lei rompe il silenzio (Di venerdì 4 dicembre 2020) A Ogni Mattina, ospite Aurora Ramazzotti, risponde a una domanda scomoda su Zorzi, lei imbarazzata chiarisce il rapporto con l’ex amico, Tommaso poche ore prima aveva parlato di lei ai suoi compagni, ecco cosa ha detto Ieri a Ogni Mattina, come ospite in studio Aurora Ramazzoti, programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, ma L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 4 dicembre 2020) A Ogni Mattina, ospite, risponde a unasu, lei imbarazzata chiarisce il rapporto con l’ex amico, Tommaso poche ore prima aveva parlato di lei ai suoi compagni, ecco cosa ha detto Ieri a Ogni Mattina, come ospite in studioRamazzoti, programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

