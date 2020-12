Fao | “Uccidere il suolo limita lo sviluppo di farmaci e vaccini” di A Cianciullo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Fatichiamo a rendercene conto perché è la base che ci sostiene, il nostro punto di riferimento primario. Eppure ilè fragile. Perché è una pelle viva e noi la stiamo urticando. E così, lentamente, si scompone facendo affiorare il sistema osseo e arido della Terra. E’ il processo che si chiama desertificazione e il rapporto Fao ?reso noto in occasione della Giornata mondiale del(5 dicembre) indica le dimensioni del problema. Per ricostruire un solo centimetro di humus ci vuole più di un secolo. E di centimetri ne perdiamo tanti che per contarli conviene cambiare unità di misura: ogni anno scompaiono 24 miliardi di tonnellate difertile. Le cause di questo fenomeno, che i 300 scienziati firmatari del rapporto considerano “altrettanto importante della crisi climatica”, sono molte. Si va dagli incendi all’abuso di ...