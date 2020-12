Elisabetta Gregoraci, storia di una notte con lui e ora sta per entrare nella casa del GF Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai pare certo che finché Elisabetta Gregoraci resterà nella casa del GF Vip, i riflettori su di lei non si spegneranno e, anzi, punteranno a illuminare sempre più i meandri di un passato fino ad ora sconosciuto. Dopo i continui rimandi al suo matrimonio con Flavio Briatore e i presunti flirt raccontati in tv, l’ultimo gossip che riguarda la showgirl è stato riportato oggi nella puntata di ‘Mattino 5’ dove argomento di discussione è stato il retroscena delle ultime ore su una supposta breve relazione con Filippo Nardi, prossimo concorrente del reality. (Continua..) “È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai pare certo che finchéresteràdel GF Vip, i riflettori su di lei non si spegneranno e, anzi, punteranno a illuminare sempre più i meandri di un passato fino ad ora sconosciuto. Dopo i continui rimandi al suo matrimonio con Flavio Briatore e i presunti flirt raccontati in tv, l’ultimo gossip che riguarda la showgirl è stato riportato oggipuntata di ‘Mattino 5’ dove argomento di discussione è stato il retroscena delle ultime ore su una supposta breve relazione con Filippo Nardi, prossimo concorrente del reality. (Continua..) “È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto unadurata unacondiversi anni fa. Una, non di ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - infoitcultura : GFVip, Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: la rivelazione bomba a Mattino 5 - 4ccdiplacibio : RT @grande_flagello: Malgioglio: 'Più tardi farò ad Elisabetta l'intervista con le domande che nessuno ha mai osato fare' Gregoraci: 'Pens… - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli dice la sua sull’amicizia speciale nata al GF Vip… - _ambrix_ : Che poi Elisabetta Gregoraci è la stessa che ha frantumato il cazzo a MTR quando ha nominato Andrea perché per lei… -